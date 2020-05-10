Teknik adamların yaratıcılıklarını şimdi göreceğiz

UEFA’nın liglerin tamamlanmasına dair zaman planı kapsamında yavaş yavaş sahalara dönülüyor. Bundesliga 16 Mayıs’ta perdelerini açıyor ve biz de S Sport 2’den izleyebileceğiz. IFAB da talepler üzerine hem maçların yaz mevsimine sarkması, hem de oyuncuların antrenmansız geçirdikleri süreçler nedeniyle fiziksel şartlar zorlaşacağından oyuncu değişiklik sayısını 5’e çıkardı.

TAZE OYUNCU MANTIĞI

5 değişiklik için oyun yine maksimum 3 kez durabilecek. IFAB’ın uzatmaya giden maçlarda ekstra ‘taze’ oyuncu mantalitesiyle yeni hayata geçirdiği (+1) değişiklik hakkı da bu süreçte geçerli. Yani uzatmaya giden bir kupa mücadelesinde takımın yarısından fazlasını (6) değiştirme hakkına sahip olacaklar. Milli takım seviyesindeki hazırlık maçlarının azap yanı, bitmek bilmeyen oyuncu değişiklik sayılarıydı. Ne oynayan, ne izleyen maçtan bir şey anlıyordu. IFAB, 6 ile sınırlayıp bir nebze rahatlattı. FIFA sayesinde skorların da ülke puanına yansımaya başlamasıyla en azından sıfır ilgiden kabul edilebilir seviyeye geldi. Koronavirüs sonrasındaki süreç için de 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021’de FIFA ile görüşülerek uygulanıp uygulanmaması takvime konuldu. Dünya genelindeki teknik adamlardan gelecek değerlendirmeleri sabırsızlıkla bekliyorum ancak şimdilik bu konuya iki farklı açıdan bakıyorum:

ENDİŞE

İklim, salgın şartları, oyuncu psikolojisi gibi etkenlerle şu an 5 değişiklik makul gibi gözükse de futbolun geleceği hentbol maçlarına mı dönecek diye endişeleniyorum. Hatta oyun kuralları kitabında gençler, veteranlar, engelliler ve grassroot kategorilerinde aynı hentboldeki gibi geçici oyun dışı bırakma cezaları, oyundan çıkan oyuncunun tekrar sahaya dönebilmesi gibi yenilikler girmiş olması da cabası. Ana oyun bağlılığını ve odağı kaybedecek miyiz diye düşünüyorum.

MERAK

Sahaya girecek 5 taze kan, taktik ve enerji açısından seviyeyi hep yüksekte tutma şansı getirecek. Bu kez de hentbolün tersine bir basketbol hareketliliğinde izlemek, teknik adam yaratıcılıklarını görmek, çok sayıda oyuncu izlemek, sürekli 60 dakikaya yaklaşan topla oynama sürelerine sahip olmak gibi rengarenk 90 dakikalara tanıklık edebiliriz. Son düdüğe kadar skor tabelası tahmini zorlaşır. Tabii ki bu değişimle, yedek kulübesi ekonomisi de etkilenir. İlk 11 değil, ‘ilk 16 en iyi oyuncu’ devrimine geçilebilir.

'VAR' KULLANMAMAK ADALETSİZLİK

IFAB, bu süreçte isteyen federasyon ve konfederasyonların VAR kullanmadan sezonu tamamlayabileceğini açıkladı. Ana neden olarak da UEFA’nın yaşayabileceği sorunlar gösteriliyor. Ligler açısından birkaç açıdan sakıncalı görüyorum:

'VAR'LIĞI KABUL EDİLDİ

Sahadaki tüm mücadeleye ve temasa izin verip, VAR odasındaki tehlikeyi azaltmayı düşünmek kabul edilebilir değil. Her lig için, sezon başından bu yana puan tablosunun şekillenmesinde son derece kritik role sahip VAR kararlarının, kalan haftalar için uygulanmaması lig sıralamasında adaletsizlik yaratır. VAR yardımıyla önceki haftalarda verilen bir penaltı kararının aynısının VAR kullanılmadığı için atlanması adil olmaz. Yeni sezon için kullanmama kararı saygıyla karşılanabilir ancak bir sezon içinde 2 ayrı dönem kabul edilemez, günahıyla sevabıyla tüm sezonda uygulanması gerekir. Kamuoyu artık skandal hakem kararlarına karşı VAR’ın varlığını kabullenmiş durumda. Tolerans seviyesi de bu nedenle düştü. Bundan sonra olası büyük hataların tepkisi, VAR’ın hiç olmadığı dönemlere göre kat be kat fazla olur.

ÜVEY EVLAT YİNE HAKEMLER

Bundesliga, tabii sadece ligini, kulüpleri değil hakemlerini de düşünüyor, planlıyor. VAR odasındaki oturma düzeni, operatör sayısının azaltılması, 4. hakemin maskesi, anlık hastalık tespitlerinde yerlerine kimlerin yöneteceği, hangi şehirler için hangi bölgelerden seçileceği gibi detaylar açıklandı. Bizde bir yerlerde bahsi geçtiğini gördünüz mü hiç? · Film: Üvey Evlat; Sahne 1983!