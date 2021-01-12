Teknik adam değişiminde Avrupa şampiyonluğunu şimdiden garantiledik

Göztepe’de son 6 maçta alınan sadece 1 puanın ardından İlhan Palut ile yolların ayrılması beklenen gelişmeydi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, başarısının getirdiği ukalalıkla kabul edilemez açıklamalarda bulununca görevine son verildi. ‘Kazanmak için her yol mübah’ zihniyetinin hüküm sürdüğü bir ülkede, başarıya rağmen kulüp yönetiminin bu davranışı gerçekten fevkalade.

Beş büyük Avrupa ligi ile kıyasladığımızda istikrarlı bir şekilde açık ara lider olduğumuz yegane konu teknik direktör değişimleri. Bu sezon da ilk 17 hafta itibarıyla şampiyonluğu garantiledik gibi!

Daha çimlere ayak basmak üzereyken bu sezona değişiklikle başladık. İlk haftayı bay geçen Konyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi ilk maç öncesinde bitti, 12 Eylül’de İsmail Kartal göreve getirildi. Sezon içindeki değişim siftahını ise Tamer Tuna’nın yerine Ersun Yanal’ın getirilmesiyle Antalyaspor’da yaşadık.

KASIMPAŞA’DA BUZ DEVRi SADECE 1 HAFTA SÜRDÜ

Hazırladığımız listede yeni teknik adam gelene kadar görev yapan geçici isimler listede yer almıyor (Geçen sezon geçici göreve gelenlerle birlikte Süper Lig’de 26, TFF 1. Lig’de 32 sayısıyla tamamlamıştık. Neredeyse takım sayısının 2 katı). Hiç şüphesiz Süper Lig’de en ilginç teknik adam değişimi İrfan Buz’un sadece 1 hafta süren Kasımpaşa macerası oldu! 9. haftada Konya deplasmanında Kasımpaşa’nın başına geçti, ertesi hafta Paşa’nın Gençlerbirliği’ni 2-0 yendiği maçta yedek kulübesinde Fuat Çapa oturuyordu! İki kez değişime giden diğer takımlar Büyükşehir Belediyesi Erzurum, Denizlispor ve Kayserispor oldu.

PREMIER LiG’DE DEĞiŞEN TEK iSiM SLAVEN BiLiC

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de tek değişen, tanıdık bir isim Slaven Bilic oldu. Şanssız maçlar çıkardı, VAR hataları nedeniyle Chelsea maçı başta olmak üzere puanlar kaybetti. İstediği transferler sezon başında yapılmadı ve gönderildi. İngiliz medyası West Bromwich yönetimine tepki gösterdi. Geçen hafta Çin’in Beijing Guoan takımının başına geçti.

Bundesliga’da 3 kulüpte 5 değişiklik oldu. Schalke ve Mainz’de 2 kez değişim yaşanırken, Dortmund’da Lucien Favre dönemi Stuttgart karşısındaki 5-1’lik yenilgiyle son buldu. Schalke sezona David Wagner’le başladı, ardından Manuel Baum; o da çare olamayınca aralık sonlarında Christian Gross göreve getirildi. 30 maçlık galibiyet hasreti, Hoffenheim’ı 4-0 yendikleri geçen pazar nihayet son buldu. Serie A’da Fiorentina’ya tanıdık isimlerden Cesare Prandelli 10. haftada getirildi. 8 maç sonunda sadece 2 kez kazanabildi. Genoa ve Parma değişime giden diğer takımlar. La Liga’da Celta Vigo ile Athletic Bilbao’da değişim yaşandı. Celta Vigo, değişimle birlikte şahlandı. Eduardo Coudet gelmeden önce 9 haftada 7 puan toplayan takım, yeni teknik direktörüyle 9 haftada 16 puan topladı.

Ligue 1’de ise 5 değişimden en sansasyoneli PSG’de yaşandı. Tottenham’ı Premier Lig’de ve Avrupa’da çok yukarılara taşıyan Arjantinli Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel’in yerine geçti. Henüz iki maça çıktı ve 4 puan aldı.

KULÜPLERE TEKNiK ADAM iÇiN SINIR GETiRiLMEL

90 yıllık ömrünün 43 yılını Celtic’in başında geçiren Willie Maley veya daha yakın tarih Alex Ferguson, Arsene Wenger gibi sıra dışı örnekleri beklemiyoruz ancak Avrupa ile bu denli uçlarda olmamızın tek sebebi başarısız teknik adamlar olmasa gerek. Hele ki Ömer Erdoğan, İlhan Palut gibi beğeni toplayan yenilerin sayısı artarken. Bir teknik direktör sezon içerisinde en fazla 2 takımda çalışabiliyor, aynısı kulüp kanadında da geçerli olmalı.

Kadro kurma ve idari anlamda başarısız olan kulüp yönetimleri de fatura ödemeli.

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