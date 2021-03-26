Tekken 7’ye yeni güncellemeyle Lidia Sobieska katılıyor

Bandai Namco, Tekken 7 için 4.10 güncelleme notlarını yayımladı. Yenilikler arasında en dikkat çeken şey ise oyuna gelen yeni oynanabilir karakter Lidia Sbieska oldu. Polonyalı bir karakter olan Lidia Sbieska, Season Pass 4’ün son karakteri. Karakter, yeni bir dövüş mekanı olan Island Paradise’ı da beraberinde getirdi.

Güncellemenin duyurulmasıyla birlikte Tekken direktörü Katsuhiro Harada, oyunu dengelemeye yönelik değişiklikleri paylaştı. Bazı oyuncuları üzen bu paylaşımda Steve, Julia ve Fahkumram’ın güçsüzleştirmesine değinildi.

Bunun yanında oyunun genel performansını artırmaya yönelik değişiklikler de her zaman olduğu gibi güncellemenin içeriğinde yer aldı.