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Tekerlekli sandalye basketbolunda şampiyon Fenerbahçe Göksel Çelik

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#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Göksel Çelik#Fenerbahçe
Tekerlekli sandalye basketbolunda şampiyon Fenerbahçe Göksel Çelik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:05

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Yalova’da düzenlediği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında rakibi İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 59-53 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, seriyi 2-1'e getirerek şampiyon oldu.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Göksel Çelik oldu.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan final etabının son maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşan sarı-lacivertliler, devreye 37-16’lık avantajla girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde farkı eriten İzmir Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 48-37 geride başladı.

İzmir temsilcisi, maçın bitimine 3 dakika kala farkı 3’e kadar indirse de Fenerbahçe Göksel Çelik, maçı 59-53 galibiyetle ayrıldı.

Tekerlekli sandalye basketbolunda şampiyon Fenerbahçe Göksel Çelik

Kupa töreninde sezonu ikinci sırada bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor’a kupa ve madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ve Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç takdim etti.

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Final serisini 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Göksel Çelik ise kupa ve madalyalarını Yalova İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel’in elinden aldı.

Tekerlekli sandalye basketbolunda şampiyon Fenerbahçe Göksel Çelik

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#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Göksel Çelik#Fenerbahçe

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