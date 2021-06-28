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Basketbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali serisi ikinci maçında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, sezonu zirvede tamamladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 mağlup etti. Final serisinin ilk maçında da rakibini yenen İzmir ekibi, seriyi 2-0'a taşıyarak 5. şampiyonluğuna ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupası ve madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

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