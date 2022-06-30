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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

#Fenerbahçe#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi#Gazişehir Gaziantep
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde şampiyon Fenerbahçe

Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi play-off finalinde Gazişehir Gaziantep’i 73-72 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1’e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Gazişehir Gaziantep ile Fenerbahçe, Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Kazananın Süper Lig şampiyonu olacağı mücadeleye Gazişehir Gaziantep hızlı başladı. Etkili oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar, ilk çeyreği 17-12 önde bitirdi. İkinci periyotta Fenerbahçe 5 sayılık farkı kapattı. İki takım soyunma odasına 29-29’lük eşitlikle girdi.

Üçüncü periyot da kıran kıran geçti. Her iki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı çeyreği Gazişehir Gaziantep, 44-43 önde kapadı. Son çeyrek 61-61 berabere bitince maç uzatmalara gitti. 5 dakikalık uzatma sonucu Fenerbahçe, mücadeleyi 73-72 kazanarak Süper Lig şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertlilerin kupa ve madalyalarını Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas takdim etti.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde şampiyon Fenerbahçe

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#Fenerbahçe#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi#Gazişehir Gaziantep

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