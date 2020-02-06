Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi! Beşiktaş ile Galatasaray...

Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, ligde yaptığı 15 maçta 13 galibiyet elde etti. Ligde 2 maçı eksik Galatasaray ise 12 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 74-72 kazanmıştı.





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