Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi! Beşiktaş ile Galatasaray...
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta Sigorta ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, ligde yaptığı 15 maçta 13 galibiyet elde etti. Ligde 2 maçı eksik Galatasaray ise 12 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 74-72 kazanmıştı.
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