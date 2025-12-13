Tek vuruş ustası Mauro Icardi: Sıra dışı istatistik!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi.

GOL SAYISINI 8'E YÜKSELTTİ

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Leroy Sane'nin pasında Icardi ceza sahası içine girer girmez gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu tamamı Süper Lig'de olmak üzere gol sayısını da 8'e çıkardı.

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 67. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

EN İYİSİ MAURO ICARDI

Öte yandan bu sezon Süper Lig'deki gollerinin tamamını tek vuruşla atan oyuncular arasında en yüksek gol sayısına ulaşan isim Arjantinli yıldız oldu.