Tek maçta 25.50 oran yakalayan Misli fenomeni Shevchenko17 şova devam ediyor…

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Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 500 TL kazanma şansı da sunuyor.

Shevchenko17 kazandırmaya devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers'ı ağırladı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Rangers 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekip, 6. dakikada Dessers ile öne geçerken yanıt 30. dakikada Djiku'dan geldi. İlk yarıda son sözü ise 42. dakikada Cerny söyledi ve Rangers, devreye 2-1 üstün girdi.

İskoç ekibinin 51 ve 57. dakikalarda bulduğu goller, VAR incelemelerinin ardından iptal edildi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 81. dakikada Cerny'den geldi. Fenerbahçe sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrılarak tur şansını İskoçya’ya bıraktı. Misli fenomeni Shevchenko17 ise İlk Yarı Sonucu 2 / İlk Yarı Karşılıklı Gol Var tahminini tutturarak 25.50’lik oran yakalamış oldu ve 173.869 TL kazandı. Shevchenko17 bu kuponlarıyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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25.50 oranı seviyor…

Misli fenomeni Shevchenko17, geçtiğimiz hafta da İngiltere Championship’te oynanan Sheffield United - Leeds United karşılaşmasında İlk Yarı Sonucu 1 / Maç Sonucu 2 tahminini tutturarak 25.50’lik oran yakalamış ve 147.345 TL kazanmıştı. Shevchenko17 bu kuponuyla da Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer almış ve 932 kişiye daha kazandırmıştı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, iddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Shevchenko17’nin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…



