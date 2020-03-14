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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

TEK MAÇ heyecanı, CANLI İDDAA keyfi Misli.com farkıyla TFF 1. Lig'de!

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TEK MAÇ heyecanı, CANLI İDDAA keyfi Misli.com farkıyla TFF 1. Lig'de!
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Avrupa'da ligler bir bir ertelenirken bahisseverler hangi maçlara bahis oynayabileceğini merak etmeye başladı. Misli.com farkıyla TFF 1. Lig keyfi yaşamaya ne dersin?

Majör ligler olarak adlandırılan İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'da tüm ligler ertelendi.

Peki iddaa oyuncuları hangi liglere bahis alabilecek? Cevabı TFF 1. Lig!

Tam 5 maçta "TEK MAÇ" fırsatı ve "Canlı İddaa" var!

Bugün saat 16:30'da "Fatih Karagümrük - Altay" maçıyla başlayacak olan heyecan, pazar günü 4 maçla devam edecek!

TEK MAÇ heyecanı, CANLI İDDAA keyfi Misli.com farkıyla TFF 1. Ligde

İşte pazar gününün TEK MAÇ & CANLI İDDAA listesi...

* 14:00 Hatayspor - Ümraniyespor

* 16:30 Menemenspor - İstanbulspor

* 19:00 Akhisarspor - BB Erzurumspor

* 19:00 Osmanlıspor - Giresunspor

Hemen buradan üye olun, TFF 1. Lig keyfini Misli.com'da yaşayın!

TEK MAÇ heyecanı, CANLI İDDAA keyfi Misli.com farkıyla TFF 1. Ligde

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