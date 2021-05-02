TEGV ve BİDEV arasında Basketbol Gönüllüleri Sözleşmesi imzalandı

BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı tarafından imzalanan sözleşme için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, BİDEV’den, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Bozer, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akın Süel, Yönetim Kurulu Üyesi Aytek Gürkan, Kurucu Üye Ahmet Kurt ve Genel Sekreter Coşkun Teziç’ in, TEGV’ den Genel Müdür Sait Tosyalı, İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, Saha Yönetim Müdürü Bülent Belin, Mali İşler Müdürü Evrim Memecen ve proje kapsamındaki etkinlik noktası yöneticilerinin katıldığı çevrimiçi imza töreni düzenlendi.

3 YILLIK PLANLAMA

3 yıllık bir iş birliği kapsamında, projenin uygulanacağı Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van illerindeki TEGV’in 8 Eğitim Parkı ile Mardin Savur Öğrenim Birimi’ndeki basketbol sahalarının iyileştirilmesinin yanısıra; TEGV gönüllülerinin basketbol alanında eğitimi, çocuk etkinlikleri, yerel ve ulusal sporcularla söyleşiler ve antrenmanlar, yerel kulüplerle etkinlikler, şenlik ve turnuvalar yapılması planlanıyor.

ARAT: ÇOCUKLARIMIZA BASKETBOLU SEVDİRECEĞİZ

BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat törende yaptığı konuşmada, TEGV ile gerçekleşen iş birliğine özel önem verdiklerini söyleyerek, “TEGV ile çocuklarımıza basketbolu sadece sevdirmekle kalmayıp, onların birey olarak gelişmelerine de katkıda bulunacak olmak bize gurur veriyor. Böyle güzel bir iş birliğine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda imza atmak ayrıca bizi çok mutlu ediyor” dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da BİDEV’e bu anlamlı iş birliği için teşekkür ederken, “BİDEV ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu proje TEGV olarak bizi çok heyecanlandırıyor. Uzun yıllara yayılacak bir yolculuğun başındayız. Umuyoruz ki bir an önce pandemi biter ve biz çocuklarımızla bir araya gelerek, planlarımızı gerçekleştirmeye başlayabiliriz” ifadelerini kullandı. Törene katılan TEGV etkinlik noktası yöneticileri de bu projenin gerçekleşmesinden duydukları mutluluğu dile getirdiler.

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