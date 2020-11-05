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GeriFutbol TEFL'den İzmir’e destek! Oyunda saygı duruşunda bulundular
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Futbol
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

TEFL'den İzmir’e destek! Oyunda saygı duruşunda bulundular

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TEFL'den İzmir’e destek! Oyunda saygı duruşunda bulundular
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Türkiye E-Spor Futbol Ligi açılış maçında İzmir depremi unutulmadı, deprem sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu.

TEFL (Türkiye E-Spor Futbol Ligi) açılış maçında, Beşiktaş E-Sports ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Maçın başlangıç düdüğünün ardından iki takımda kendi yarı sahasına geçip dakikalar 3’ü gösterene topa dokunmayarak İzmir’de yaşanan deprem dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

Açılış maçını ise Beşiktaş E-Sports 2-1 kazanarak üç puanı aldı...

TEFLden İzmir’e destek Oyunda saygı duruşunda bulundular

TEFLden İzmir’e destek Oyunda saygı duruşunda bulundular

TEFLden İzmir’e destek Oyunda saygı duruşunda bulundular

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