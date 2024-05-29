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Teenage Hadebe, Konyaspor’a veda etti

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#Konyaspor#Süper Lig#Teenage Hadebe
Teenage Hadebe, Konyaspor’a veda etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:32

Konyaspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Zimbabveli stoper Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

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Konyaspor’a ara transfer döneminde gelen 28 yaşındaki Teenage Hadebe, yeşil-beyazlı ekipten ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu.

Hadebe, açıklamasında, “Konyaspor ailesine, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline, başkanıma ve bizi sonuna kadar destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Görev tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Ligde daha önce Yeni Malatyaspor forması da giyen Hadebe, yeşil-beyazlı forma ile ligde 11, Ziraat Türkiye Kupasında da 1 maça çıktı.

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#Konyaspor#Süper Lig#Teenage Hadebe

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