Tedesco'ya beklenmedik teklif! Asensio resmen iletti

#Fenerbahçe#Marco Asensio#Domenico Tedesco
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 10:24

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Rizespor ile oynayacağı maç öncesi Asensio'dan teknik direktör Tedesco'ya özel talep geldi.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun sol dizinde ödem ve gerilme tespit edildi.

KARARINI VERDİ

Kayserispor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve Rizespor maçında da forma giyme ihtimali düşük olan İspanyol yıldız mücadelede forma giymek istediğini teknik direktör Domenico Tedesco'ya iletti.

 

Ancak başarılı teknik adam, sağlık ekibinin onayı olmadan bu konuda risk almak istemiyor. Asensio hakkındaki karar önümüzdeki günlerde verilecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maça çıkan Marco Asensio bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!