Tedesco'ya Avrupa'dan sürpriz teklif! İtalyan teknik adamın yanıtı ortaya çıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, namağlup ünvanını korudu.

55 puanlı lider Galatasaray'ı yakı takibi sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico'ya devre arasında Avrupa'dan teklif geldiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; İtalya Serie A'dan bir kulüp, devre arasında Domenico Tedesco'ya teklifte bulundu.

İtalyan hoca ise teklifin detaylarını dinlemeden Çizme ekibini nazikçe reddetti.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Domenico Tedesco'nun, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum" sözlerini sarf ettiği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ YENİLENEBİLİR

Sarı-lacivertli kulübün, 2027 yazında sona erecek olan Tedesco ile kontrat yenileme görüşmelerine başlayabileceği gelen bilgiler arasında.

TEDESCO YÖNETİMİNDE SÜPER LİG'DE FENERBAHÇE

Eylül ayında Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 19 Süper Lig maçında 13 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayarak 2.37 puan ortalaması yakaladı.

Tedesco yönetiminde ligde hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, İtalyan teknik adamla çıktığı 19 lig maçında 45 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.