Tedesco'nun planı belli oldu! Duran için kararını verdi

Fenerbahçe’de En-Nesyri, Viktoria Plzen karşısında ilk yarıda çok net bir gol fırsatından yararlanamamıştı. Jhon Duran’ın Çekya’da oyuna girmesiyle Fenerbahçe, hücumda daha etkili gözükmüştü.
MAÇ SONU AÇIKLAMIŞTI
Maçın ardından Tedesco, Duran için “Atletik performans hocalarıma ve sağlık ekibime güveniyorum. Şu an 90 dakika oynamaya uygun olmadığını söylediler. 30-35 dakika oynaması gerektiğini söylediler” ifadelerini kullanmıştı.
YİNE YEDEK BAŞLAYACAK
Tedesco’nun, bu akşam da ilk 11’de En-Nesyri’yi kullanması, ikinci yarıda Duran’a şans vermesi bekleniyor. En-Nesyri’nin bu şansı iyi kullanması beklenirken, milli aradan sonra Duran’ın sürelerinin artacağı öğrenildi.