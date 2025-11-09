×
Tedesco'nun planı belli oldu! Duran için kararını verdi

Tedesconun planı belli oldu Duran için kararını verdi
Kasım 09, 2025 11:29

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlaması planlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, henüz 90 dakika oynayacak durumda olmayan Duran'ın yerine forvette En-Nesyri'yi başlatmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de En-Nesyri, Viktoria Plzen karşısında ilk yarıda çok net bir gol fırsatından yararlanamamıştı. Jhon Duran’ın Çekya’da oyuna girmesiyle Fenerbahçe, hücumda daha etkili gözükmüştü.

Tedesconun planı belli oldu Duran için kararını verdi

MAÇ SONU AÇIKLAMIŞTI

Maçın ardından Tedesco, Duran için “Atletik performans hocalarıma ve sağlık ekibime güveniyorum. Şu an 90 dakika oynamaya uygun olmadığını söylediler. 30-35 dakika oynaması gerektiğini söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

YİNE YEDEK BAŞLAYACAK

Tedesco’nun, bu akşam da ilk 11’de En-Nesyri’yi kullanması, ikinci yarıda Duran’a şans vermesi bekleniyor. En-Nesyri’nin bu şansı iyi kullanması beklenirken, milli aradan sonra Duran’ın sürelerinin artacağı öğrenildi.

