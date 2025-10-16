Haberin DevamÄ±

Devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde orta sahaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen FenerbahÃ§e, Tedesco'nun eski Ã¶ÄŸrencisini listesine eklemiÅŸti. Ä°talyan teknik adamÄ±n kadrosunda gÃ¶rmek istediÄŸi yÄ±ldÄ±z futbolcudan kÃ¶tÃ¼ haber geldi. Ä°ÅŸte detaylar...

Ã‡ALIÅžMALAR BAÅžLADI

SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda KaragÃ¼mrÃ¼k'le karÅŸÄ±laÅŸacak olan FenerbahÃ§e, bir yandan bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bir yandan da devre arasÄ± transfer Ã¶nemi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SarÄ±-Lacivertliler, orta saha bÃ¶lgesine mutlak transfer yapmak istiyor.

LÄ°STE BAÅžINDA GORETZKA VAR

BaÅŸkan Sadettin Saran'la Tedesco arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da Ä°talyan teknik adamÄ±n Fred'in yerine Goretzka'yÄ± istediÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti. Tedesco'nun Schalke 04 zamanÄ±ndan Ã¶ÄŸrencisi olan Leon Goretzka, Bayern MÃ¼nih'e transfer olmuÅŸtu.Â

Haberin DevamÄ±

Alman devinde yaÅŸanan son teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸiminin ardÄ±ndan Goretzka'nÄ±n Bayern'de aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re epey azalmÄ±ÅŸ durumda. Yedek kulÃ¼besine hapsolan Alman futbolcu, Kompany'nin gelmesiyle birlikte formaya hasret kaldÄ±.

BAYERN BIRAKMIYOR

Alman basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re Bayern MÃ¼nih, Leon Goretzka'nÄ±n devre arasÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± ve karoda tutmak istediÄŸi iddia edildi. Bu kararÄ±n en baÅŸ nedeninin ise MÃ¼nih'in kadro derinliÄŸinde sorun yaÅŸama ihtimali olabileceÄŸi ifade edildi.

Â

SEZON SONU SERBEST

Leon Goretzka ile Bayern MÃ¼nih arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸme sezon sonunda sona erecek. Bu sezon 8 maÃ§ta 446 dakika gÃ¶rev alan gol ve asist Ã¼retemedi.