×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOL PUAN DURUMU FÄ°KSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENÄ°S VÄ°DEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tedesco'nun istediÄŸi yÄ±ldÄ±zdan kötü haber! Bayern Münih bÄ±rakmÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bayern Münih#Goretzka
Tedesconun istediÄŸi yÄ±ldÄ±zdan kÃ¶tÃ¼ haber Bayern MÃ¼nih bÄ±rakmÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 12:39

FenerbahÃ§e, ara transfer dÃ¶neminde orta sahasÄ±nÄ± kuvvetlendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Tedesco'nun eski Ã¶ÄŸrencisini kadrosuna katmak isteyen SarÄ±-Lacivertlilere Alman devinden kÃ¶tÃ¼ haber geldi.

Haberin DevamÄ±

Devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde orta sahaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen FenerbahÃ§e, Tedesco'nun eski Ã¶ÄŸrencisini listesine eklemiÅŸti. Ä°talyan teknik adamÄ±n kadrosunda gÃ¶rmek istediÄŸi yÄ±ldÄ±z futbolcudan kÃ¶tÃ¼ haber geldi. Ä°ÅŸte detaylar...

Gözden KaçmasÄ±nNijeryanÄ±n kahramanÄ± Victor Osimhen Ã–vgÃ¼ yaÄŸdÄ±rdÄ±lar: DÃ¼nyanÄ±n en iyi forvetiNijerya'nÄ±n kahramanÄ± Victor Osimhen! Övgü yaÄŸdÄ±rdÄ±lar: DünyanÄ±n en iyi forvetiHaberi görüntüle

Ã‡ALIÅžMALAR BAÅžLADI

SÃ¼per Lig'in 9. haftasÄ±nda KaragÃ¼mrÃ¼k'le karÅŸÄ±laÅŸacak olan FenerbahÃ§e, bir yandan bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken bir yandan da devre arasÄ± transfer Ã¶nemi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SarÄ±-Lacivertliler, orta saha bÃ¶lgesine mutlak transfer yapmak istiyor.

Tedesconun istediÄŸi yÄ±ldÄ±zdan kÃ¶tÃ¼ haber Bayern MÃ¼nih bÄ±rakmÄ±yor

LÄ°STE BAÅžINDA GORETZKA VAR

BaÅŸkan Sadettin Saran'la Tedesco arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da Ä°talyan teknik adamÄ±n Fred'in yerine Goretzka'yÄ± istediÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti. Tedesco'nun Schalke 04 zamanÄ±ndan Ã¶ÄŸrencisi olan Leon Goretzka, Bayern MÃ¼nih'e transfer olmuÅŸtu.Â 

Haberin DevamÄ±

Alman devinde yaÅŸanan son teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸiminin ardÄ±ndan Goretzka'nÄ±n Bayern'de aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re epey azalmÄ±ÅŸ durumda. Yedek kulÃ¼besine hapsolan Alman futbolcu, Kompany'nin gelmesiyle birlikte formaya hasret kaldÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nGalatasaray ve GÃ¶ztepe AvrupanÄ±n zirvesindeGalatasaray ve Göztepe Avrupa'nÄ±n zirvesinde!Haberi görüntüle

BAYERN BIRAKMIYOR

Alman basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re Bayern MÃ¼nih, Leon Goretzka'nÄ±n devre arasÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± ve karoda tutmak istediÄŸi iddia edildi. Bu kararÄ±n en baÅŸ nedeninin ise MÃ¼nih'in kadro derinliÄŸinde sorun yaÅŸama ihtimali olabileceÄŸi ifade edildi.

Â

Tedesconun istediÄŸi yÄ±ldÄ±zdan kÃ¶tÃ¼ haber Bayern MÃ¼nih bÄ±rakmÄ±yor

SEZON SONU SERBEST

Leon Goretzka ile Bayern MÃ¼nih arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸme sezon sonunda sona erecek. Bu sezon 8 maÃ§ta 446 dakika gÃ¶rev alan gol ve asist Ã¼retemedi.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Fenerbahçe#Bayern Münih#Goretzka

BAKMADAN GEÇME!