Tedesco'nun FCSB 11'i netleşiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında 29 Ocak Perşembe günü FCSB ile kozlarını paylaşacak.

İlk 24’ü garantileyen sarı-lacivertliler, National Arena'da üst sıralara yükselmek adına sahaya çıkacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı.

Kalede Ederson forma giyecek.

Savunmanın sağında Mert Müldür’ün, solunda ise Nelson Semedo’nun oynaması bekleniyor. Milan Skriniar’ın cezalı olduğu maçta stoper ikilisinin Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde olması bekleniyor.

Orta sahada ise Fred ve Yiğit Efe Demir şans bulacak. 10 numarada Marco Asensio, sağ kanatta Dorgeles Nene ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun formaya yakın olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertliler ileri uçta ise Jhon Duran ile gol arayacak.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN PUAN DURUMUNDAKİ YERİ

Avrupa Ligi'nde son maçlar öncesinde FCSB 6 puanla 29. sırada, Fenerbahçe ise 11 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ilk 24’ü, dolayısıyla play-off oynamayı garantilemiş durumda. FCSB ise play-off oynayabilmek için son maçını mutlaka kazanmak zorunda ve üstündeki 8 takımın puan kayıplarını beklemek durumunda.