Tedesco'dan şampiyonluk konuşması! 'Puan kaybı yaşayacaklar, ipi göğüsleyeceğiz'

Süper Lig’de geride kalan hafta sonunda Galatasaray’ın Trabzon yenilgisi ve Fenerbahçe’nin Beşiktaş galibiyetiyle birlikte zirveyle fark 1 puana inmişti. Sarı-Kırmızılılar, önceki akşam İzmir’de erteleme maçında Göztepe’yi 3-1 yenerek farkı 4 puana yükseltti. Sarı-Lacivertliler için artık Aslan’ı kendi mabedinde yenmek, şampiyonluk için yeterli değil.

TEDESCO'DAN SAMANDIRA'DA KONUŞMA

Ancak Domenico Tedesco, sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerine inanıyor. İtalyan teknik adam, dünkü antrenmanda takımına ligin kalan bölümüyle ilgili bir konuşma yaptı. Genç çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Zirveyle fark 4 puan ve ipler bizim elimizde değil. Ancak bu durum bizi etkilememeli. Altı final maçı kaldı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de zorlu sınavlar verecek.

EĞER BAŞARIRSAK İPİ GÖĞÜSLERİZ

Puan kaybı yaşayacaklarına inanıyorum. Bizim yapmamız gereken belli: 6 karşılaşmadan 18 puan çıkarmak... Eğer bunu başarırsak, şampiyonluk ipini göğüsleriz. Sizden isteğim, rakiplerin ne yaptığına bakmadan, maç maç ilerleyip sezonu kayıpsız tamamlamamız.

Dediğim gibi, bizim için artık kayıp yapma lüksü yok. Kayserispor, yıllardır Süper Lig’de. Daha önce de ligde kalma savaşı verdiler ve başarılı oldular. Bize karşı büyük bir mücadele sergileyeceklerine şüphe yok. Daha önce alt sıralardaki rakiplerimizin bize çıkardığı sorunlar ortada. Konsantrasyonumuzu bir an olsun kaybetmeden, sahada birbirimiz için savaşarak kazanmak zorundayız."