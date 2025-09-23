Tedesco'dan Jose Mourinho'ya Avrupa Ligi yanıtı: 'Şampiyonlar Ligi oynasak üzülmezdim!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunuz zaman, her turnuvada hedefiniz maksimumu gerçekleştirmektir.

"UZAĞI HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEM"

Benim felsefem şudur, hiçbir zaman çok uzağı düşünmem. Çok uzağı düşündüğünüzde bazı adımları atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

"BASKIYA ALIŞKINIM"

Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum.

JOSE MOURINHO'YA KATILIYOR MUSUNUZ?

Haberin Devamı

"Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef' demişti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?"

Geçmişte ne oldu, ne söylendi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem.

Sadece şunu söyleyebilirim. Yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Avrupa Ligi turnuvasını da seviyorum ve bu turnuvada oynamaktan dolayı mutluyum.

"İYİ İŞ ÇIKARTIYORLAR"

Dinamo Zagreb, futbol oynamak isteyen, cesur, ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Onları tebrik ediyorum.

"İSTEDİĞİM SEVİYEDEN ÇOK UZAĞIZ"

Şu anda benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçlarda iyi futbol sergileyemedik. Pozisyon olarak sahada kötü bir diziliş sergiledik. Çok fazla top kaybettik, çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ama benim ve ekibimin işi bu durumu çözmek.

"YUKARI ÇIKMAK İÇİN AŞAĞIYA İNMEMİZ GEREKİYOR"

Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçımız iyi denebilirdi. İkinci maçımızda iyi değildik ama galibiyete yakındık. Üçüncü maçımızda iyi değildik. Ama bazen yukarıya çıkmanız için aşağıya inmeniz gerekiyor.

Haberin Devamı

"İŞLER YOLUNDA OLSAYDI TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞMEZDİ"

Eğer başlangıçta işler iyi olsaydı bir teknik direktör değişikliğine gidilmezdi. Tabii ki bazı problemler var ama biz de bunları çözmek için çalışıyoruz."