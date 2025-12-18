Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı: Takıma zarar verirsin!

Haberin Devamı

Jhon Duran, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza attı. Kolombiyalı yıldız, ligde diğer maçları ve Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmaları ise boş geçti. 22 yaşındaki oyuncu henüz kendisinden beklenen golcülüğü sahaya yansıtamadı. Öte yandan son haftalarda ‘sinirli tavırlarıyla’ dikkat çekti.

Duran, Ferencvaros maçının son anlarında gerginlik yaşadığı rakibine kafayla yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Genç yıldız, Konya maçında ise oyundan çıkarılmasına kızdı, Tedesco’nun kendisine uzattığı eli itti.

'SAKİN KALMAK ZORUNDASIN'

Golcü oyuncunun bu tavırları, yönetimi ve teknik ekibi harekete geçirdi. Duran’la bu konuda özel bir görüşme yapılarak, “Sahadaki hırsın ve mücadelen bizi mutlu ediyor. Oynamak istemen de son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek. Aksi taktirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın” şeklinde uyarıldığı öğrenildi.