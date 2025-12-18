×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı: Takıma zarar verirsin!

Güncelleme Tarihi:

#Jhon Duran#Fenerbahçe#Domenico Tedesco
Tedescodan Jhon Durana uyarı: Takıma zarar verirsin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 10:15

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, öğrencisi Jhon Duran ile yaptığı görüşmede telkinde bulundu.

Haberin Devamı

Jhon Duran, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza attı. Kolombiyalı yıldız, ligde diğer maçları ve Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmaları ise boş geçti. 22 yaşındaki oyuncu henüz kendisinden beklenen golcülüğü sahaya yansıtamadı. Öte yandan son haftalarda ‘sinirli tavırlarıyla’ dikkat çekti.

Duran, Ferencvaros maçının son anlarında gerginlik yaşadığı rakibine kafayla yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Genç yıldız, Konya maçında ise oyundan çıkarılmasına kızdı, Tedesco’nun kendisine uzattığı eli itti.

'SAKİN KALMAK ZORUNDASIN'

Golcü oyuncunun bu tavırları, yönetimi ve teknik ekibi harekete geçirdi. Duran’la bu konuda özel bir görüşme yapılarak, “Sahadaki hırsın ve mücadelen bizi mutlu ediyor. Oynamak istemen de son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek. Aksi taktirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın” şeklinde uyarıldığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jhon Duran#Fenerbahçe#Domenico Tedesco

BAKMADAN GEÇME!