×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun cevabı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Fatih Karagümrük
Tedescodan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun cevabı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 19:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Tedesco, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kararlarına da ayrı bir parantez açtı.

Haberin Devamı

Milli ara dönüşü Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, sarı - lacivertlilerin durumuna dair açıklamalar yaptı.

Tedesco'nun sözleri şu şekilde;

11 TERCİHİ

Fatih Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 hakkında konuşan genç çalıştırıcı, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KARARLARI

Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kararıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya Tedesco, "Kadro dışı konusunda başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Ekleyecek çok fazla bir şey yok." şeklinde yanıt verdi. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe – Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi 🔴 || Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta Sarı-lacivertlilerde 7 oyuncu eksik İşte ilk 11’lerFenerbahçe – Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi 🔴 || Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sarı-lacivertlilerde 7 oyuncu eksik! İşte ilk 11’lerHaberi görüntüle

İşte mücadelenin ilk 11'leri;

Fenerbahçe: Tarık, Levent, Çağlar, Jayden, Semedo, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem

Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Fatih Karagümrük

BAKMADAN GEÇME!