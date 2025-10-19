Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun cevabı!

Haberin Devamı

Milli ara dönüşü Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, sarı - lacivertlilerin durumuna dair açıklamalar yaptı.

Tedesco'nun sözleri şu şekilde;

11 TERCİHİ

Fatih Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 hakkında konuşan genç çalıştırıcı, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KARARLARI

Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kararıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya Tedesco, "Kadro dışı konusunda başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Ekleyecek çok fazla bir şey yok." şeklinde yanıt verdi.

Haberin Devamı

İşte mücadelenin ilk 11'leri;

Fenerbahçe: Tarık, Levent, Çağlar, Jayden, Semedo, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem

Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl