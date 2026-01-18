×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Tedesco'dan hakeme sert tepki! Ceketini fırlattı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Mehmet Türkmen
Tedescodan hakeme sert tepki Ceketini fırlattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 21:29

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'un konuğu olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in kararına büyük tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'un konuğu oldu. 

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı da ise sarı-lacivertliler beraberliği yakaladı. 

Beraberlik golünden sonra ön alanda hareketliliğini arttıran sarı-lacivertlilerde Talisca, Maestro ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. 

Bu pozisyonun ardından teknik direktör Domenico Tedesco, maçın hakemi Mehmet Türkmen'e sert tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından İtalyan çalıştırıcı, sarı kartla cezalandırıldı. 

Sarı kartın üzerine daha da sinirlenen Tedesco, üzerindeki ceketi çıkararak yere fırlattı. 

Gözden KaçmasınTedescodan ayrılık iddialarına yanıt: Riske etmek istemedikTedesco'dan ayrılık iddialarına yanıt: 'Riske etmek istemedik!'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tedesco#Mehmet Türkmen

BAKMADAN GEÇME!