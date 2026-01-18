Tedesco'dan hakeme sert tepki! Ceketini fırlattı

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı da ise sarı-lacivertliler beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünden sonra ön alanda hareketliliğini arttıran sarı-lacivertlilerde Talisca, Maestro ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından teknik direktör Domenico Tedesco, maçın hakemi Mehmet Türkmen'e sert tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından İtalyan çalıştırıcı, sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın üzerine daha da sinirlenen Tedesco, üzerindeki ceketi çıkararak yere fırlattı.