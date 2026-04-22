Tedesco'dan Galatasaray ve Asensio açıklaması!

Tedescodan Galatasaray ve Asensio açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 00:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren maçta Fenerbahçe'yi uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

İşte Tedesco'nun sözleri;

"VAR VERİYORSA KABUL ETMELİYİZ"

VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu.

"GOL ATAMAZSAN TURU GEÇEMEZSİN"

İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor.

GALATASARAY

Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi.

ASENSIO

Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz.

