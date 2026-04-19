Tedesco'dan, Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk konuşması: Kafanızı kaldırın, sona ermedi!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 11:14

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Rizespor beraberliği sonrası takımına Galatasaray derbisi konuşması yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor karşısında son dakikalarda yaşanan puan kaybının ardından öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi. İtalyan teknik adam, her şeye rağmen pes etmemeleri gerektiğini belirtti.

"DERBİ SEZONUN EN KRİTİK NOKTASI"

Özellikle gelecek hafta oynanacak derbi mücadelesinin kendileri için çok kritik olduğunu belirten Tedesco, öğrencilerine şöyle seslendi: "Kafanızı kaldırın. Bizim için sona eren herhangi bir şey yok. Önümüzde bir derbi olacak. Bizim için sezonun en kritik sınavı."

"TARAFTARIMIZ İÇİN MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

“Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağınızdan eminim. Şu anda olduğumuz durumdan ben dahil hiç kimse memnun değil. Bunun farkındayım. Fakat önümüzde halen bir fırsatımız varken, bunu sonuna kadar değerlendirmemiz gerekiyor. Bize destek veren taraftarımız için son düdüğe kadar mücadele etmek zorundayız.”

 

