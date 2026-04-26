Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi motivasyon konuşması!

Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe, ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli kayıp yaşayan Fenerbahçe, ezeli rakibinin 4 puan gerisine düştü.

TEDESCO TOPLANTI YAPTI

Kanarya, şimdi ise hesaplarını derbi galibiyeti üzerine yapıyor. Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde son 3 haftaya 1 puan geride girecek. Sarı-lacivertli ekibin hocası Domenico Tedesco ise son idman öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

'KAZANACAĞIZ, BAŞKA YOLU YOK!'

İtalyan teknik adam, hiçbir oyuncusunun motivasyonunu kaybetmemesi gerektiğini belirtti. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig’i zirvede bitirmek için hâlâ şanslarının olduğunu belirtti ve ekledi: "Bugün kazanacağız ve başka yolu yok."

'NELER YAPTIĞIMIZI RAKİPLERİMİZ DE BİLİYOR'

Tedesco, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sezon kenetlendiğimiz karşılaşmalarda ve sisteme sadık kaldığımız anlarda neler yaptığımızı hem biz hem de rakiplerimiz biliyor. Şimdi ise bir kez daha aynısını yapmak zorundayız.

ÇARPICI İDDİA: 'BİZ KAZANIRSAK GALATASARAY BASKI HİSSEDECEK!'

Bunu başarabilecek oyuncu grubuna ve kaliteye fazlasıyla sahibiz. Biz kazanırsak baskıyı hissedecekler. Önce derbide zafere uzanacağız sonra da yolumuza kayıpsız devam edeceğiz."