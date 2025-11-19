×
Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı ve Mourinho ile Sane açıklaması: İlk 5 hafta tesislerde kaldım

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Tedesco
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 13:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman Bild'e konuştu. Tedesco, Fenerbahçe'ye alışma sürecinden Jose Mourinho'ya, Galatasaray'dan Leroy Sane'ye kadar sorulan soruları cevapladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman Bild'e açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun sorulan sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

Fenerbahçe’ye geldiğimde kulübü tanımam gerekiyordu. Bu yüzden ilk beş hafta tamamen tesislerde kaldım. Sabah 7’den gece yarısına kadar sürekli işin içindeydim. İstanbul’da trafik çok zor. Antrenman sahasına zamanında gidebilmek için kulübün yanındaki küçük bir evde kaldım.

Tedescodan Fenerbahçe itirafı ve Mourinho ile Sane açıklaması: İlk 5 hafta tesislerde kaldım


Fenerbahçe’nin büyüklüğü insanı hemen içine çekiyor. Taraftarın tutkusu inanılmaz. Bu kulüpte teknik direktör olmak büyük bir sorumluluk. Herkes başarı istiyor. Baskıyı seviyorum. Benim için bu enerji verici bir şey.

Fenerbahçe taraftarı her şeyi hisseder. Bu yoğun duygu bana iyi geliyor. Büyük kulüplerden gelen ilgi vardı ama Fenerbahçe’nin projesi beni etkiledi.

MOURINHO'YA SAYGIM VAR, BEN FARKLI BİR STİLİM
Mourinho’ya büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim.

Tedescodan Fenerbahçe itirafı ve Mourinho ile Sane açıklaması: İlk 5 hafta tesislerde kaldım

Dışarıya çıktığınızda, taraftarların başarıya aç olduğunu görebiliyorsunuz. Sokakta insanlar yanınıza gelip 'Tekrar şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz.' gibi şeyler söylüyor. Böylesine büyük bir kulüpte çalıştığınızda, başarılı olmanız gerektiğinin farkında olmalısınız.

Tedescodan Fenerbahçe itirafı ve Mourinho ile Sane açıklaması: İlk 5 hafta tesislerde kaldım


LEROY SANE HAKKINDA: MİLLİ TAKIMA DÖNMESİNE ŞAŞIRMADIM

"Öncelikle kendi takımımıza odaklanıyorum, diğer takımların ne yaptığına pek bakmıyorum. Ancak izlenimim, Leroy Sane'nin çok iyi durumda olduğu yönünde. Bu yüzden milli takıma dönmesine şaşırmadım. Sane, Bayern Münih'te olmadığı için futbolu nasıl oynaması gerektiğini unutmadı.

