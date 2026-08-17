Tedesco’dan Fenerbahçe itirafı: Hayatım boyunca unutamam

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İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına verdiği röportajda Fenerbahçe günlerinden ve teknik direktörlük kariyerinden bahsetti.

Fenerbahçe'deki dönemine özel bir parantez açan Tedesco, İstanbul'da geçirdiği sürenin kısa olmasına rağmen kendisini fazlasıyla etkilediğini dile getirdi. Alman teknik adam, "Sadece sekiz aydı ancak inanılmaz yoğunluğu olan, akılda kalıcı bir dönem haline geldi. Sadece sportif açıdan değil, çevre ve taraftarlarla yakınlık açısından da öyleydi. Son derece yoğundu." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine gösterdiği ilgiden etkilendiğini belirten Tedesco, ayrılık sürecinde yaşadıklarını da anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Havalimanında nasıl uğurlandığımı ve Stuttgart'ta Fenerbahçeli Türk taraftarlar tarafından nasıl karşılandığımı hayatım boyunca unutmayacağım."dedi. Tedesco ayrıca Bologna'ya imza atmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarının İtalyan ekibinin sosyal medya ve taraftar platformlarında kendisi hakkında olumlu mesajlar paylaşmasının da kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

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"İSTANBUL'DA İNANILMAZDI"

İtalya'daki günlük hayatından da bahseden Tedesco, Bologna'da sokakta rahat şekilde dolaşabildiğini söyledi. İstanbul ile Bologna arasındaki farkı anlatan Alman teknik adam, İtalya'da henüz fazla tanınmadığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Piazza Maggiore'den eve yaklaşık 15 dakika yürüdüm ve kimse beni tanımadı. Bu rahatlatıcı ve alışılmadık bir durum. Çünkü İstanbul'da son dönem inanılmazdı." sözlerini kullandı.

TEDESCO FUTBOLU

40 yaşındaki teknik adam, nasıl bir futbol oynatmak istediği yönündeki soruya da detaylı yanıt verdi. Tedesco, takımlarının yalnızca topa sahip olmak için pas yapmasını istemediğini vurgulayarak, "Topa sahip olmak isteyen ancak bunu amaçsız değil, dikine bir anlayışla yapan bir takım. Topu kaybettiğinde hızlı şekilde geri kazanmak ister. Ancak gerektiğinde nefes alıp savunmada daha kontrollü hareket etmeyi de bilir. Genel yaklaşımım; topa sahip olmak, cesur olmak ve ileriye oynamak." dedi.

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SCHALKE VE FENERBAHÇE

Tedesco'ya kariyerinde kendisini en fazla etkileyen kulüplerin Schalke 04 ve Fenerbahçe olup olmadığı da soruldu. Alman teknik adam bu soruya tek kelimeyle, "Kesinlikle" yanıtını verdi. Schalke'den ayrılığının kendisini uzun süre etkilediğini anlatan Tedesco, o dönemde hayatının neredeyse tamamını kulübe adadığını belirtti.