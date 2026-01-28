Tedesco'dan Duran için sakatlık açıklaması: 'Umarım ciddi değildir!'

Haberin Devamı

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Romanya takımı FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesi Ulusal Arena Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"BİZE KARŞI YÜKSEK MOTİVASYONLA OYNUYORLAR"

"Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz."

JHON DURAN

"Jhon Duran, bugün antrenmanı tamamladı fakat daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Nasıl bir takımla çıkacağımız konusunu bu akşam konuşacağız."

SOL BEK

"Bu oyuncuların (Levent Mercan ve Archie Brown) bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik.

Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık.

Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez."