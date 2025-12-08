Tedesco'dan can yakan hatalar! 5 maddede Fenerbahçe'deki problemler

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç tarafından teknik direktörlüğe getirilen ve yeni başkan Sadettin Saran döneminde de görevine devam eden Domenico Tedesco, sarı lacivertli kulüpteki ilk günlerinde ağır eleştirilere hedef olmuştu. İtalyan hocaya karşı çıkanların elindeki en güçlü argüman, henüz 40 yaşında ve kariyerinde hiç büyük takım çalıştırmamış olmasıydı. Yoğun ‘güvensizlik’ atmosferi yetmezmiş gibi bir de başkan değişikliği yaşanması Tedesco adına işleri daha da zorlaştırmıştı.

Ancak futbolculara kendini sevdirmiş olması sayesinde görevine devam eden İtalyan hoca, 10 gün öncesine dek oldukça parlak bir performans sergiledi.

İlk 10 hafta çok iyiydi

Takımın başında çıktığı 10 Süper Lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlikle 24 puan alan Tedesco, bu periyotta en çok puan toplayan teknik direktör oldu. Süper Lig’de namağlup unvanına sahip tek takım olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki 4 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan toplayıp, hiç de fena olmayan bir grafik çizdi. Ne var ki, son 10 günde oynanan Ferenvaros, Galatasaray ve Başakşehir maçlarıda alınan 1-1’lik beraberlikler, Tedesco’yu yeniden eleştirilerin odak noktası haline getirdi.

Özellikle son 2 maçta kaybedilen 4 puanda Tedesco’nun hatalarının büyük rol oynadığı görüşü ağırlık kazandı. Futbol otoritelerinin bu birleştiği hatalar şöyle:

1-) KADROYU DOĞRU KULLANAMADI

Süper Lig’in en geniş kadrolarından birine sahip olmasına rağmen elindeki oyuncuları doğru kullanamıyor. Derbide, sağ ve sol bekler ile stoper mevkilerinde eksikleri olan Galatasaray karşısına Jhon Duran’lı 11’le başlaması bekleniyordu. Ancak Tedesco, temposuzluğu ile bilinen Youssef En-Nesyri’yi 11’e alınca Fenerbahçe’nin hücum gücü azaldı ve ezeli rakibinin işini kolaylaştırdı.

2-) DEĞİŞİKLİKLERDE ÇOK GEÇ KALDI

Galatasaray maçına hatalı 11’le çıkan Tedesco, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Hiçbir varlık gösteremeyen En-Nesyri ve Kerem’i 63 dakika sahada tuttu. Duran ve Talisca 63’te, Oğuz ve Fred 79’da, Levent de 89’da oyuna girdi. Fenerbahçe bu isimlerin maça dahil olmasıyla üstünlüğü ele geçirdi ve beraberlik golü de 90+5’te Levent’in ortasında Duran’dan geldi.

3-) MAKİNE GİBİ ORTA SAHAYI BOZDU

Orta sahada hem savunmaya hem de hücuma büyük katkı yapan ve üretken olan Edson Alvarez-İsmail Yüksek-Marco Asensio üçlüsünü Başakşehir maçında bozdu. Forvet arkasında mükemmel işler yapan Asensio’yu orta sahanın sağına, İsmail’i de kulübeye alınca orta sahanın işleyişi bozuldu. Başakşehir maçın genelinde bu bölgede Fenerbahçe’ye üstünlük sağladı.

4-) BAŞAKŞEHİR’DE YANLIŞ TERCİHLER

Başakşehir maçında oyuncu değişikliklerinde ciddi hatalar yaptı. İlk 11’de sahaya sürdüğü Duran’ı, gole yakın ve hırslı oynamasına rağmen 57’de çıkarıp Youssef En-Nesyri’yi aldı. 20’de sakatlanan Semedo’nun yerine formsuz olan Kerem Aktürkoğlu’nu alıp bu oyuncuyu sol kanada, maça solda başlayan Oğuz’u sağ beke çekince takımın hücum gücü azaldı.

5-) MERT MÜLDÜR’Ü ‘YOK’ SAYIYOR

Genç stoper Yiğit Efe Demir’i oynatarak alkış alsa da A Milli Takım’ın sağ beki olan Mert Müldür’ü neredeyse tamamen kulübeye hapsetti. Son Başakşehir maçında sakatlanan Semedo’nun yerine Kerem’i almak yerine Mert’e şans verebilir ve bu sayede Oğuz da iyi performans gösterdiği sol kanatta oynamaya devam edebilirdi.