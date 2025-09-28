Tedesco'dan Antalyaspor maçı öncesi eleştirilere net yanıt!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u sahasında konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi konuştu.

Tedesco'nun açıklamaları;

ORTA SAHA KARARI

"Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik.

"ÇIKAN HABERLER ETKİLEDİ Mİ?"

Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur."

İşte Kadıköy'deki ilk 11'ler;

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Antalyaspor: Cuesta, Paal, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, Dzhikiya, Hasan Yakub, Van de Streek, Storm, Giannetti