Tedesco ve Sadettin Saran'ın 3 maçlık özel planı! Fenerbahçe'nin hedefinde Galatasaray var

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Rize, Ferençvaroş ve Galatasaray maçlarını kapsayan kritik viraja Domenico Tedesco saha içi dokunuşlarla, başkan Sadettin Saran da prim hamlesiyle imzasını atmaya hazırlanıyor.

Rize’de orta alanda Alvarez-İsmail ikilisini sahaya sürmesi beklenen Tedesco, İsmail Yüksek, Fred ve Sebastian Szymanski’den yoksun çıkacağı Frençvaroş maçında ise orta sahada Alvarez-Asensio ikilisini önlü arkalı oynatacak. Marco Asensio’nun 8 numarada görev yapacağı Avrupa maçında Anderson Talisca da forvet arkasında yer alacak.

Haberin Devamı

Başkan Sadettin Saran ise Kayseri, Rize ve Frençvaroş maçlarını içine alan üç maçlık primin ardından Galatasaray maçının özel primini açıklayarak takıma moral motivasyon katacak.

JHON DURAN GELiYOR

Domenico Tedesco, Jhon Duran’ı takım doktoru, fizyoterapist ve teknik ekibin kararıyla kademeli olarak oynatarak Galatasaray maçına hazır hale getirmeyi planlıyor.

Kolombiyalı futbolcu Rize’de ya ilk 11’de olacak ya da 2. yarıda oynatılacak. Frençvaroş karşısında da kısa süre görev almasının ardından Jhon Duran’ın derbinin kozu olarak sahada olması bekleniyor.