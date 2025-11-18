×
Tedesco ve Sadettin Saran'ın 3 maçlık özel planı! Fenerbahçe'nin hedefinde Galatasaray var

#Fenerbahçe#Tedesco#Sadettin Saran
Tedesco ve Sadettin Saranın 3 maçlık özel planı Fenerbahçenin hedefinde Galatasaray var
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 07:00

İtalyan teknik direktör Tedesco ile Başkan Sadettin Saran, Rizespor, Ferencvaros ve Galatasaray maçlarına odaklandı.

Fenerbahçe'de Rize, Ferençvaroş ve Galatasaray maçlarını kapsayan kritik viraja Domenico Tedesco saha içi dokunuşlarla, başkan Sadettin Saran da prim hamlesiyle imzasını atmaya hazırlanıyor.

Tedesco ve Sadettin Saranın 3 maçlık özel planı Fenerbahçenin hedefinde Galatasaray var

Rize’de orta alanda Alvarez-İsmail ikilisini sahaya sürmesi beklenen Tedesco, İsmail Yüksek, Fred ve Sebastian Szymanski’den yoksun çıkacağı Frençvaroş maçında ise orta sahada Alvarez-Asensio ikilisini önlü arkalı oynatacak. Marco Asensio’nun 8 numarada görev yapacağı Avrupa maçında Anderson Talisca da forvet arkasında yer alacak.

Tedesco ve Sadettin Saranın 3 maçlık özel planı Fenerbahçenin hedefinde Galatasaray var

Başkan Sadettin Saran ise Kayseri, Rize ve Frençvaroş maçlarını içine alan üç maçlık primin ardından Galatasaray maçının özel primini açıklayarak takıma moral motivasyon katacak.

JHON DURAN GELiYOR

Domenico Tedesco, Jhon Duran’ı takım doktoru, fizyoterapist ve teknik ekibin kararıyla kademeli olarak oynatarak Galatasaray maçına hazır hale getirmeyi planlıyor.

Tedesco ve Sadettin Saranın 3 maçlık özel planı Fenerbahçenin hedefinde Galatasaray var

Kolombiyalı futbolcu Rize’de ya ilk 11’de olacak ya da 2. yarıda oynatılacak. Frençvaroş karşısında da kısa süre görev almasının ardından Jhon Duran’ın derbinin kozu olarak sahada olması bekleniyor.

