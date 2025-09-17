Tedesco: 'Kazanmayı hak etmedik!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun açıklamaları;

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

"Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik, topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. 1-0'dan sonra bütün her şey yok oldu. Kafamızı kaybettik. 1 tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmemeliyiz. Özgüvenle alakalı bir şey bu. Takım olarak önde olsanız özgüvenli oluyorsunuz ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik."

"SAHADA KAYBETMEMEK GEREKİYOR

"Aslında kötü değil, riskli oynadık. Biz hep atak yapmak istiyoruz, düşüncemiz bu. Son 2 maçta çok pozisyona girdik ama bunu yaparken kontrolü kaybetmemek, top kaybında baskıyı iyi yapmak gerekiyor. Ne zaman orta yapmamız, şut atmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Rakip çok fazla kontratak imkanı buldu, bunları engellemeliydik. Saha içinde o kafayı kaybetmemek gerekiyor."

PROTESTOLAR HAKKINDA

"Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır. Herkesi ıslıklayabilir. Onlar bilet alıp geliyor. Biz sahip olduğumuz her şeye taraftar sayesinde sahibiz. Onlar için oynuyoruz. Dolayısıyla onların da duygularını gösterme hakları var. Kabul etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamayı istiyorsanız bu durumları kabul etmeniz, güçlü olmanız gerekir. Bu tarz durumlarda oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onları anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor."

"YAZIK OLDU"

"Bizler tamamen sadece futbola odaklandık. Bu 6 günde Trabzonspor maçını oynadık ve bu maça hazırlandık. Kafamızda hiçbir şey yoktu. Evet ikinci yarı biraz geri çekildik. Çünkü rakip pozisyon değiştirmemişti. Biz ikinci yarıya 4-3-3 baskısıyla gitmiştik. Takım olarak çok iyi baskı yapabiliyoruz. Neden geri çekildik. Güç eksikliği de olabildi. Bir oyuncu basmadığı zaman ikinci oyuncu da basmıyor. Bu şekilde zincirleme oluyor. Maça bakacak olursak bence yazık oldu. Çok güzel bir karakter sergileyip maçı çevirmeyi başarmıştık. Bugün kaybettiğimiz 2 puanı sadece yazık olarak görüyorum"

"GERGİN OLMAK İÇİN SEBEP YOKTU"

"Benim aslında beklediğim şey sahaya ruhu yansıtmak. Bugün saha içinde pek çok zorlukla karşılaştık. Gergin olmak için hiçbir sebep yoktu. Yapmamız gereken şey pozitif havayı devam ettirmekti. Rakip çok fazla kontra yaptı ama biz de 3 gol atabilirdik. Bu golleri atmış olsak maç farklı olurdu. 1-0 öne geçsek çok farklı olabilirdi, rakip ilk kontrada golü buldu bu da işimizi zorlaştırdı"