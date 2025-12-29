Tedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe’den transferde sürpriz bir atak geldi. Kanarya, ara transfer dönemi için Musaba ile anlaşmış; stoper, orta saha ve forvet için de çalışmalarına hız vermişti. Ancak yönetim, hiç gündemde olmayan bir pozisyon için harekete geçti: Sol bek...

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Bu sezon Utrecht formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Souffian El Karouani’ye imza attırmak istenen Sarı-Lacivertliler, resmi girişimlere başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu için Hollanda ekibine 10 milyon Euro’luk bir teklif sunulduğu belirtildi. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncuyla da 4.5 yıllık kontrat üzerinden pazarlıklar başladı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

TRANSFERDE RAKİP PORTO

Sarı-Lacivertliler, El Karouani’yi isteyen tek takım değil. Porto da Faslı futbolcunun peşinde. Portekiz ekibi, yaz döneminde girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Başarılı sol bekin sözleşmesini uzatmaması üzerine Utrecht, teklifleri değerlendirme kararı aldı ve Porto da yeniden harekete geçti. Portekiz basınına göre Mavi-Beyazlılar da bu transfer için önemli mesafe katetti.

3 POZİSYONDA OYNUYOR AMA...

Souffian El Karouani, sol bekin yanı sıra orta saha ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Ancak bu sezon Utrecht’te oynadığı 28 maçta da savunmanın solunda forma giydi, 3 gol atıp tam 15 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon da tüm karşılaşmalarda sol bekte oynamıştı. Tedesco’nun transferin gerçekleşmesi halinde yeni öğrencisini hangi pozisyonda değerlendireceği merakla bekleniyor. Fenerbahçe’de şu anda sol bekte görev yapabilen 3 isim var: Brown, Levent ve Oosterwolde.

MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

El Karouani’nin bu sezon 3 gol, 15 asistlik performansına rağmen Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmaması Fas’ta şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Regragui, sol bek için PSV’den Anas Salah-Eddine ve Raja’dan Youssef Belammari’yi davet etti.

El Karouani bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hocanın kararına saygı duyuyorum ancak bence kadroda yer almalıydım. Bu konuda kimse benimle konuşmadı, bir açıklama yapılmadı. Belki başka bir teknik adam olsaydı her şey farklı olabilirdi. Sahada yaptıklarımla zaten yeterince konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

