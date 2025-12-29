×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi! Fenerbahçe transferi bitiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#TRANSFER
Tedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi Fenerbahçe transferi bitiriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 09:46

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda mutlak forvet arayışındayken sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Musaba transferini resmen açıklamaya hazırlanırken, sol bek mevkiine takviye yapabilir. Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, oyuncunun kulübüne 10 milyon Euro önerdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’den transferde sürpriz bir atak geldi. Kanarya, ara transfer dönemi için Musaba ile anlaşmış; stoper, orta saha ve forvet için de çalışmalarına hız vermişti. Ancak yönetim, hiç gündemde olmayan bir pozisyon için harekete geçti: Sol bek...

Tedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi Fenerbahçe transferi bitiriyor

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Bu sezon Utrecht formasıyla çok iyi bir performans sergileyen Souffian El Karouani’ye imza attırmak istenen Sarı-Lacivertliler, resmi girişimlere başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı oyuncu için Hollanda ekibine 10 milyon Euro’luk bir teklif sunulduğu belirtildi. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncuyla da 4.5 yıllık kontrat üzerinden pazarlıklar başladı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Haberin Devamı

Tedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi Fenerbahçe transferi bitiriyor

TRANSFERDE RAKİP PORTO

Sarı-Lacivertliler, El Karouani’yi isteyen tek takım değil. Porto da Faslı futbolcunun peşinde. Portekiz ekibi, yaz döneminde girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Başarılı sol bekin sözleşmesini uzatmaması üzerine Utrecht, teklifleri değerlendirme kararı aldı ve Porto da yeniden harekete geçti. Portekiz basınına göre Mavi-Beyazlılar da bu transfer için önemli mesafe katetti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Olağanüstü Genel Kurul gündemdeFenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul gündemde!Haberi görüntüle

3 POZİSYONDA OYNUYOR AMA...

Souffian El Karouani, sol bekin yanı sıra orta saha ve sol açıkta da görev yapabiliyor. Ancak bu sezon Utrecht’te oynadığı 28 maçta da savunmanın solunda forma giydi, 3 gol atıp tam 15 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon da tüm karşılaşmalarda sol bekte oynamıştı. Tedesco’nun transferin gerçekleşmesi halinde yeni öğrencisini hangi pozisyonda değerlendireceği merakla bekleniyor. Fenerbahçe’de şu anda sol bekte görev yapabilen 3 isim var: Brown, Levent ve Oosterwolde.

Tedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi Fenerbahçe transferi bitiriyor

Haberin Devamı

MİLLİ TAKIMA ALINMAMASI ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

El Karouani’nin bu sezon 3 gol, 15 asistlik performansına rağmen Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmaması Fas’ta şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Regragui, sol bek için PSV’den Anas Salah-Eddine ve Raja’dan Youssef Belammari’yi davet etti.

Gözden KaçmasınMusaba ile hedef daha güçlü bir Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu rekabete başlayacakMusaba ile hedef daha güçlü bir Fenerbahçe! Kerem Aktürkoğlu rekabete başlayacakHaberi görüntüle

Tedesco istedi, Sadettin Saran 10 milyon Euro verdi Fenerbahçe transferi bitiriyor

El Karouani bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hocanın kararına saygı duyuyorum ancak bence kadroda yer almalıydım. Bu konuda kimse benimle konuşmadı, bir açıklama yapılmadı. Belki başka bir teknik adam olsaydı her şey farklı olabilirdi. Sahada yaptıklarımla zaten yeterince konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#TRANSFER

BAKMADAN GEÇME!