Tedesco, imzayı atıyor!

Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Bologna, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Di Marzio'nun haberine göre, Bologna, teknik direktör arayışları kapsamında gündemine aldığı Domenico Tedesco'da karar kıldı.

BUGÜN İMZA ATABİLİR

Bologna ve Tedesco arasında görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde sonuç alınması halinde 40 yaşındaki teknik adam için prosedürün bugün (29 Mayıs 2026 Cuma) tamamlanabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.