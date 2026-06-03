×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tedesco, ilk transferini Fenerbahçe'den istedi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Tedesco
Tedesco, ilk transferini Fenerbahçeden istedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 15:12

İtalya Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, yeni kulübünden ilk transferini Fenerbahçe'den talep etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile yollarının ayırmasının ardından İtalya Serie A ekibi Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun transferdeki ilk talebi ortaya çıktı.

Tedesco, ilk transferini Fenerbahçeden istedi

La Repubblica Bologna'da yer alan habere göre Tedesco, Bologna'ya ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor. İtalyan çalıştırıcının Jayden Oosterwolde'yi gözüne kestirdiği iddia edildi.

Tedesco, ilk transferini Fenerbahçeden istedi

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe, daha önce Jayden Oosterwolde'ye talip olan kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep etmişti.

Haberin Devamı

Tedesco, ilk transferini Fenerbahçeden istedi

FENERBAHÇE FORMASIYLA 47 MAÇA ÇIKTI

Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

2023'ten bu yana sarı-lacivertliler için top koşturan Oosterwolde'nin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. 25 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar 109 kez formasını giydiği Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi var.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Tedesco

BAKMADAN GEÇME!