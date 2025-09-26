Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz iddiası! Kadro dışı ihtimali

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yu gönderdikten 8 Eylül'de Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. İtalyan teknik adamın, henüz çok yeni olmasına rağmen oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

BROWN VE KEREM İDDİASI

Tedesco'nun Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Arcihe Brown ile idmanda tartışma yaşadığı öne sürülmüş, İngiliz oyuncu bu maçta yedek soyunmuş ve hiç süre alamamıştı. Ardından Kerem Aktürkoğlu'nun hocasıyla bir görüşme yapıp, oyun planından duyduğu memnuniyetsizliği paylaştığı kaydedildi.

TEDESCO'NUN SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILDI

Dinamo Zagreb maçı sırasında Tedesco'nun öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunup, istediklerinin yapılmaması nedeniyle isyan etmesi kameralara yansıdı. 40 yaşındaki teknik adamın karşılaşma sonrası sarf ettiği sözler çok ses getirdi.

KADRO DIŞI KARARI GELEBİLİR

Tedesco, "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız lazım. Mesela üçüncü gole bakacak olursak, rakip şut çekerken arkanızı dönmemeniz gerek. Benim için bu en temel şeylerden biri" ifadelerini kullandı. Oyuncularının, futbolun en temel şeylerini bile yapamadığını dile getirmesinin, takım içinde büyük rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Yönetimin, Tedesco'yla yola devam kararı alması halinde bazı futbolcuları kadro dışı bırakabileceği öğrenildi.