×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz iddiası! Kadro dışı ihtimali

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tedesco#Dinamo Zagreb
Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz iddiası Kadro dışı ihtimali
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 09:12

Tedesco’nun Brown’la tartışma yaşadığı Kerem Aktürkoğlu’nun ise oyun planından duyduğu memnuniyetsizliği hocasıyla konuştuğu öne sürülmüştü. İtalyan çalıştırıcının Dinamo Zagreb maçı sonrası açıklamasında, “Rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz. Bu en temel şeylerden biri” sözlerinin takım içinde rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yu gönderdikten 8 Eylül'de Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. İtalyan teknik adamın, henüz çok yeni olmasına rağmen oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

BROWN VE KEREM İDDİASI

Tedesco'nun Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Arcihe Brown ile idmanda tartışma yaşadığı öne sürülmüş, İngiliz oyuncu bu maçta yedek soyunmuş ve hiç süre alamamıştı. Ardından Kerem Aktürkoğlu'nun hocasıyla bir görüşme yapıp, oyun planından duyduğu memnuniyetsizliği paylaştığı kaydedildi.

Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz iddiası Kadro dışı ihtimali

TEDESCO'NUN SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILDI

Dinamo Zagreb maçı sırasında Tedesco'nun öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunup, istediklerinin yapılmaması nedeniyle isyan etmesi kameralara yansıdı. 40 yaşındaki teknik adamın karşılaşma sonrası sarf ettiği sözler çok ses getirdi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede çanlar Tedesco için çalıyor Başkan Saran kararını açıklayacakFenerbahçe'de çanlar Tedesco için çalıyor! Başkan Saran kararını açıklayacakHaberi görüntüle

KADRO DIŞI KARARI GELEBİLİR

Tedesco, "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız lazım. Mesela üçüncü gole bakacak olursak, rakip şut çekerken arkanızı dönmemeniz gerek. Benim için bu en temel şeylerden biri" ifadelerini kullandı. Oyuncularının, futbolun en temel şeylerini bile yapamadığını dile getirmesinin, takım içinde büyük rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Yönetimin, Tedesco'yla yola devam kararı alması halinde bazı futbolcuları kadro dışı bırakabileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tedesco#Dinamo Zagreb

BAKMADAN GEÇME!