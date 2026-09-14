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Tedesco için işler yolunda gitmiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Bologna#Domenico Tedesco#Serie A
Tedesco için işler yolunda gitmiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 09:36

Serie A'nın 4. haftasında Bologna, Napoli'ye 1-0 kaybetti. Bologna, Tedesco yönetiminde çıktığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

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İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi.

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Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Stanislav Lobotka kaydetti.

Tedesco için işler yolunda gitmiyor

Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna ilk 4 haftada 3. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı. Bologna 1 puanı Sassuolo maçında alabildi.

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#Bologna#Domenico Tedesco#Serie A

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