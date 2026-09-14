Tedesco için işler yolunda gitmiyor!

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İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Stanislav Lobotka kaydetti.
Stanislav Lobotka, Favasuli'nin ortasında ön direkte golü buldu! 🤝 pic.twitter.com/I5dgLF0rSd— S Sport (@ssporttr) September 13, 2026
Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna ilk 4 haftada 3. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı. Bologna 1 puanı Sassuolo maçında alabildi.