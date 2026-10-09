Tedesco için ayrılık itirafı! 'Bu kadar erken beklemiyordum'

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Bologna'nın eski oyuncusu Tomas Locatelli, takımın eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun ayrılığının çabuk gerçekleştiğini ve bunu beklemediğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan Locatelli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Tedesco'nun bu kadar erken görevden alınmasını beklemiyordum. Bu karar, kulübün geleneklerini pek yansıtmıyor ancak anlaşılan zaman değişti. Şimdi Palladino'nun yapması gereken çok iş var. Çünkü Bologna, önemli sahnelerde yer almayı hak ediyor.

Yeni teknik direktörler beni her zaman meraklandırır. Çünkü farklı fikirler ve motivasyonlar getirebilirler. Ancak şu anda en önemli şey, takımın onu takip edebilmesi ve talimatlarını sahaya yansıtabilmesi olacak. Yine de Palladino'nun iyi bir iş çıkarabilecek kadar deneyim kazandığını düşünüyorum."