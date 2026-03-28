Tedesco, Fenerbahçe'ye yeniden istiyor! 'Ayrılık kesin'

Haberin Devamı

Kanatlarda oynuyor, forvette görev yapabiliyor, 10 numarada forma giyebiliyor... Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hücumda tam bir joker olan Christopher Nkunku’yu ara transfer döneminde çok istemişti.

HALA VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Genç teknik adamın, forvete takviye yapmak için çalışan yönetime verdiği tek isim Nkunku olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, sezonu Milan’da tamamlama kararı alınca, girişimler sonuçsuz kalmıştı. Genç teknik adamın, Leipzig'den eski öğrencisi olan Fransız yıldızdan vazgeçmediği ortaya çıktı.

YENİDEN HAREKETE GEÇİLİYOR

Haberin Devamı

Her fırsatta Fenerbahçe’de bir yaz dönemi geçirip, göreve devam etmek istediğini söyleyen İtalyan çalıştırıcının, kalması halinde Nkunku için yeniden harekete geçilmesini isteyeceği öğrenildi.

KULÜBEYE MAHKUM KALDI

AC Milan, Fransız oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. Hatta devre arası transfer döneminde Mateta'nın alınması halinde, Nkunku kalmak istese de büyük ihtimalle gönderilecekti. Ancak Mateta, İtalyan devinin sağlık kontrolünden geçemedi. Milan bunun üzerine Nkunku’ya baskı yapmadı.

GÖNDERİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sezonun ikinci yarısında iyice kulübeye mahkum kalan, ligde son 5 maçta ortalama 13 dakika süre alabilen 28 yaşındaki futbolcunun bu yaz gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

TEDESCO İLE ADETA UÇMUŞTU

Christopher Nkunku için Leipzig’te Domenico Tedesco ile çalışmak, kariyerinin dönüm noktası oldu. Fransız futbolcu, Tedesco döneminde 38 resmi karşılaşmada 27 gol, 14 asistlik inanılmaz bir performans sergiledi. Maç başına 1’den fazla skor katkısı veren Nkunku, 60 milyon Euro’ya Chelsea’nin yolunu tuttu. İtalyan teknik adamın, eski öğrencisinin yine en üst seviyeye çıkacağına inandığı ve kendisine çok güvendiği belirtildi. Nkunku, bu sezon Milan’da 27 maçta 1189 dakika sahada kalırken, 6 gol attı ve 3 de asist yaptı.

Haberin Devamı