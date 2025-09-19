Tedesco, Fenerbahçe’de Talisca’nın görevini değiştirdi! İşte yeni sistem

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrıldıktan sonra ikinci sınavından Alanyaspor ile Kadıköy’de 2-2 berabere kaldı.

Takımının, hakem kararlarına gereğinden fazla odaklanmaması gerektiğini söyleyen Tedesco, oyuncularına soyunma odasında şunları söyledi: 'Kalecimiz İrfan Can’ın yaptığı teknik hatayı konuşmayalım ama, o dakikada artık ortayı engellemeniz gerekiyor.

“HIZLI OYNAMALIYIZ”

Daha önde savunma yapmanız gerekiyordu. Skor avantajını yakaladıktan sonra geri çekilmemeliydik. Tam tersi üçüncü golü bulmak için baskıyı sürdürmemiz lazımdı. Daha önce söylediğim gibi daha hızlı topu çevirmeli ve oyun tempomuzu artırmalıyız. Bu beraberliğe fazla takılmadan Kasımpaşa maçına konsantre olup, daha iyisini yapmalıyız.'

Haberin Devamı

TALISCA SADECE FRİKİK ATACAK

Alanya karşısındaki performansı sebebiyle tribünlerin tepkisini çeken Anderson Talisca, bu sezon ikinci kez kritik anda penaltı kaçırdı.

İlk olarak 0-0 sona eren Göztepe mücadelesinde 90+5’te penaltıdan yararlanamayan Talisca, bu kez de Alanya karşısında 57’deki şutunu kötü bir şekilde kullandı.

Bundan sonraki süreçte Brezilyalı yıldızın sadece frikikleri kullanması bekleniyor.