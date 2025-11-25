Tedesco farkını hissettiriyor!

Haberin Devamı

Kulübedeki yüksek enerjisinin takıma sirayet etmesini sağlayan, inat yapmayıp hatadan dönmeyi bilen, dokunuşlarıyla maçın seyrini değiştiren Domenico Tedesco, kısa sürede Fenerbahçe’ye hayat vererek zirveye ortak etti.

Son 5 lig maçı kazanarak sarı lacivertlileri şampiyonluk yarışına ortak eden İtalyan asılı Alman teknik adam özellikle oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş ve Rizespor karşısında gitti gözüyle bakılan maçları 2-0’dan çevirdi. İşte Tedesco’nun Kanarya’ya yaptığı dokunuşlar...

YAPTIĞI HAMLELERLE MAÇIN SEYRi DEĞiŞTi

1-) Beşiktaş maçında ikinci yarıda sakatlıktan yeni çıkan Jhon Duran’ı sahaya sürdü ve sarı lacivertli ekip Kolombiyalı oyuncunun golüyle 3 puana uzanmayı başardı.

2-) Rizespor deplasmanında 56. dakikada Talisca’yı aldı. Brezilyalı yıldız, 58’de golünü atarak skoru 2-2’ye getirdi.

3-) Milli takımdan yorgun dönem En Nesyri’yi 75’te oyuna soktu, Faslı yıldız da 3 dakika sonra ağları sarstı.

4-) Rize’nin golcüsü Ali Sowe’a karşı ilk yarı önlem almayı başaramadı. 2. yarıda hatasından dönerken İsmail’i merkeze çekip Sowe’u kilitledi,

5-) Marco Asensio’yu tam anlamıyla takımın ve oyunun lideri yaptı. İspanyol futbolcu da etkili oyunu, golleri ve asistleriyle takımı sırtladı.

KADRODAKi HER iSMi KAZANMAK iSTiYOR

6-) Kendisi gelene kadar süre dahi alamayan Levent Mercan’a kritik görevler vererek kazanmaya çalışıyor.

7-) Kart cezası sınırındaki Jayden Oosterwolde’yi kenara alıp büyük bir sakatlıktan çıkan Rodrigo Becao’yu oyuna dahil ederek güven verdi.

8-) Rize'de maç sonu “Elimde olsa herkesi oynatırım” ddedi. Tüm futbolculara maça ve şartlara göre şans verip hazırda tutmak istiyor.

9-) Takım geride olsa bile her maçı kazanacaklarına tüm futbolcuları inandırmış durumda. 2-0’dan dönülen Rize ve Beşiktaş maçları da bunun ispatı

10-) Kenarda sürekli hareket halinde. Enerjisini ve kazanma isteğini sahaya yansıtmayı başarıyor. Gol sevinçlerinde kulübeden koşarak futbolcularına katılması da hırsını gösteriyor.