Tedesco dönüyor! Adaylar arasına girdi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'deki 45 maçlık macerasının ardından 3-0'lık Galatasaray yenilgisiyle görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oluyor. İsmi bir ara Beşiktaş ile de anılan 40 yaşındaki çalıştırıcının Bundesliga'ya geri döneceği iddia edildi.

RIERA'NIN KOLTUĞU TEHLİKEDE

Almanya kaynaklı haberlere göre; Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Albert Riera'nın görevine son vermeye hazırlanıyor. Kırmızı-Siyahlılar'ın yeni teknik direktör adayları arasında Tedesco da bulunuyor.

Bundesliga'da son olarak Leipzig'i çalıştıran Tedesco, Almanya Kupası'nı kazanmıştı. Başarılı çalıştırıcı 2017-19 arasında ise Schalke 04'ün başındaydi.

Haberin Devamı

SARAN DEVAM DEDİ AMA...

Fenerbahçe'de göreve Ali Koç tarafından getirilen Tedesco için başkan değişiminin ardından Sadettin Saran tarafından "devam" kararı verilmesine rağmen kupadan erken eleniş ve Galatasaray hezimetini ayrılık getirmişti.