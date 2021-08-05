MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTeddy Mezague: Eyüpspor'a 'Süper Lig' için geldim
GeriFutbol Teddy Mezague: Eyüpspor'a 'Süper Lig' için geldim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Teddy Mezague: Eyüpspor'a 'Süper Lig' için geldim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teddy Mezague: Eyüpspor'a 'Süper Lig' için geldim

Eyüpspor tarihinin ilk yabancı futbolcusu Teddy Mezague, Eyüpspor Youtube kanalına transfer süreci ve sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'un sezon bitimiyle birlikte kendisiyle ilgilendiğini ifade eden Teddy Mezague, transferinin kısa süre içinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bu sezon 1. Lig'e yükselen Eyüpspor'un iddialı bir takım kurmak istediğini belirten Fransız futbolcu, "Daha önce kulüple ilgili güzel şeyler duydum ve hızlıca karar verdim. Eyüpspor için söylenecek kötü şey yok. Burada aile ortamı var ve takım arkadaşlarımla birlikte iyi çalışıyoruz. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor.." dedi.

Sezon hedefleriyle ilgili de konuşan Teddy Mezague, "'Nasıl bir üst lige çıkabiliriz?' İşte bu yüzden geldim. Başkan teknik ekip ve takım arkadaşlarım kadar hırslıyım." ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara mesaj veren Fransız futbolcu, "Hedefimize ulaşmamızda destekleyip yardımcı olmalarını umuyorum" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi