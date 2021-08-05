Teddy Mezague: Eyüpspor'a 'Süper Lig' için geldim

Eyüpspor'un sezon bitimiyle birlikte kendisiyle ilgilendiğini ifade eden Teddy Mezague, transferinin kısa süre içinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bu sezon 1. Lig'e yükselen Eyüpspor'un iddialı bir takım kurmak istediğini belirten Fransız futbolcu, "Daha önce kulüple ilgili güzel şeyler duydum ve hızlıca karar verdim. Eyüpspor için söylenecek kötü şey yok. Burada aile ortamı var ve takım arkadaşlarımla birlikte iyi çalışıyoruz. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor.." dedi.

Sezon hedefleriyle ilgili de konuşan Teddy Mezague, "'Nasıl bir üst lige çıkabiliriz?' İşte bu yüzden geldim. Başkan teknik ekip ve takım arkadaşlarım kadar hırslıyım." ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara mesaj veren Fransız futbolcu, "Hedefimize ulaşmamızda destekleyip yardımcı olmalarını umuyorum" dedi.