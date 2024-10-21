TED ve TFF'den kadın hakemler için işbirliği

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TED'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin tesislerinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.

Proje, kadın hakemlerin global futbol dünyasında daha fazla ve daha üst düzeyde uluslararası görevlerde yer almalarını desteklemek amacıyla TED tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülecek. TFF tarafından belirlenen hakemler, TED'in sunduğu eğitimlerle İngilizce becerilerini geliştirme fırsatını bulacak.

Açıklamada, törendeki görüşlerine yer verilen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için hakemlerin yetkinliklerini artırmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Kadın hakemlerimizin İngilizce becerilerini geliştirecek bu proje, uluslararası arenada daha etkin görev almalarını sağlayacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerine katkı sunacaktır. Bu değerli işbirliği için Türk Eğitim Derneğine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da Türk Eğitim Derneği olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyal sorumluluk bilinciyle ülkeye katkı sunmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

Pehlivanoğlu, "Kadın hakemlerimizin İngilizce yetkinliklerini güçlendirmek, onları global futbol camiasında daha ileri taşımak adına çok değerli bir adımdır. Bu proje, kadın hakemlerimizin uluslararası platformda daha güçlü temsil edilmelerine katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.