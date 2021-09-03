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GeriFutbol Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor
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Futbol
İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 03.09.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor

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Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor

Süper Lig'de son olarak BB Erzurumspor forması giyen tecrübeli file bekçisi Kayacan Erdoğan, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kayserispor, Eskişehirspor ve BB Erzurumspor ile TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'de de boy gösteren Kayacan Erdoğan, yeni sezon öncesinde teklifleri değerlendirmeye aldı.

Şu ana denk çalışmalarına bireysel olarak devam eden tecrübeli file bekçisi, TFF 1'inci Lig'den birçok kulübün kıskacına girmiş durumda.

33 yaşındaki kalecinin kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenilirken, kısa zaman içinde yeni takımının belli olması bekleniyor.

Tecrübeli kaleci Kayacan Erdoğan teklifleri değerlendiriyor

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