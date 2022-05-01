Tebrikler şampiyon

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Kapasitesi 40 bin, dünkü maçta sanki 80 bin kişilik Medikal Park Stadyumu’nun kulakları sağır eden gürültüsü dakika 56’da Freddy penaltıyı kullanmak için topun başına geçtiğinde sanki bir dakikalığına sustu.



Ceza sahası içinde Siopis’in müdahalesiyle Ndao’nun yerde kaldığı pozisyonu hakem Atilla Karaoğlan penaltı olarak değerlendirince bu sezon Antalya formasıyla 5 golü olan Angolalı oyuncu topun başına geçti ve topu Uğurcan’ın sağına doğru yuvarladı. Ancak sadece bu maça değil, sezonun tamamına damgasını vuran Uğurcan’ın skorun, en azından o dakikada, değişmesine ve takımının geriye düşmesine rızası yoktu.

HERKES AYNI DÜŞÜNCEDEYDİ

Trabzon daha dakika 3’te Abdülkadir’in asistinde, Cornelius’un ayağından golü bulduğunda bu maçı rahat alacaklarına inananlar sadece biletler satışa çıktıktan saniyeler sonra tüketerek stadı dolduran taraftarlar değildi. Şehrin her noktasını ve dev ekranlarla süslenen meydanları hınca hınç dolduran, ekranları başında haftalardır bekledikleri ama bir türlü resmen ilan edemedikleri şampiyonluğu bekleyen tüm taraftarlar aynı kanıdaydı. Ancak ikinci gol bir türlü gelmeyince dakikalar 51’i gösterirken Antalyaspor’un bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ve isabetli şut çeken oyuncusu Haji Wright’ın pası Hamsik’ten sekip Ghacha’nın önünde kalınca, onun vuruşunu da Ndao sağ ayağıyla tamamlayınca skora denge gelmişti. Beraberlik Trabzonspor’un şampiyon olmasına yetiyordu, ancak Antalyaspor’un bu maça formalite olarak gelmediği ve kazanmak için oynadığı belliydi.

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Uğurcan penaltıyı kurtararak takımının mağlup duruma düşmesini engelledikten birkaç dakika sonra, bu defa 61. değil 62. dakikada bu sezonun öne çıkan bir diğer ismi Dorukhan takımını öne geçiren golü attı. Antalyaspor 80. dakikada son beş maçta beşinci golünü atan Wright’la bir kez daha beraberliği yakaladı. Maçın son dakikaları hakemin bitiş düdüğünü çaldığını zannederek sahayı işgal eden taraftarların tekrar çıkarılması sonrası oynanabildi. Hakem bitiş düdüğünü gerçekten çaldıktan sonra saha zemininin Trabzon’daki diğer meydanlardan bir farkı kalmadı.

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