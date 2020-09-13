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GeriTenis TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da şampiyon Patricia Maria Tig!
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Tenis
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 20:21 | Son Güncelleme:

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da şampiyon Patricia Maria Tig!

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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da şampiyon Patricia Maria Tig!
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Rumen Patricia Maria Tig teklerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının son gününde gerçekleştirilen final maçında Patricia Maria Tig, eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard ile karşı karşıya geldi.

Maria Tig, 2 saat 29 dakika süren müsabakayı 2-6, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanarak, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbulda şampiyon Patricia Maria Tig

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