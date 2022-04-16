TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası’nın tanıtım toplantısı yapıldı

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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Tenis Turnuvası, 18-24 Nisan tarihleri arasında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Turnuvanın basın toplantısı, Türkiye Tenis Federasyonu’nun İstinye’de bulunan tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol katıldı.



Turnuvada mücadele edecek herkese başarılar dileyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye adına yüz akı tesislerden birisindeyiz. Özel bir çalışmanın, özel bir turnuvanın tanıtım toplantısındayız. Tenis dünyası açısından önemli sporcuların bir araya geldiği ve sporseverlerin ilgiyle takip ettiği bir organizasyon. Özellikle bu güzel çalışma için emek sarf edenlere teşekkür ediyorum. Burada bir mücadele verilecek. Başta sporculara ve hakemlere, burada görev yapacak geleceğin şampiyonu çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ülke olarak çok müstesna tesislerimiz var. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte halkımızın her zaman erişimine açık bir tesis. Tesisler çok önemli ama bu tesislerde yapılan organizasyonlar da o kadar önemli. Dünyanın en iyi sporcularını tribünden izleyen çocuklarımızın, ’Biz de başarırız’ diyerek bu yola koyulmaları, önemli amaçlarımızdan birisi. 2021 yılında 169 farklı uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Türkiye’nin tüm illeri bu anlamda pek çok organizasyonu düzenleyebilecek altyapı ve donanıma sahip" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL SPOR ORGANİZASYONLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON"



İstanbul’un spor organizasyonlarında önemli bir yerinin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Sporcular burada unutamayacakları anılar yaşayacak ve sonrasında bu cennet vatanı tanıtacaklar. İstanbul, spor organizasyonlarında önemli bir destinasyon. Türkiye olarak 57’ncisini düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Yarın İstanbul’da sonuçlandırılacak. Bu yıl Türkiye olarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. İslami Dayanışma Oyunları yapılacak. Bisiklet demişken, dünyanın sayılı olimpik velodromlarından birini inşa ettik. Sporun birleştiren gücünü inşallah bu organizasyonda göstereceğiz. Teniste havaların ısınmasıyla toprak sezonu başlıyor. Umarım bu yıl dünyada damga vuracak olan isimler, İstanbul’da kendisini gösterir. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Çok da dinamik bir nüfusa sahip. Ben katılımlarınız ve gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şırnak’ta mayıs ayında organizasyonumuz olacak. Eskiden başka sesler vardı, şimdi raket sesleri olacak. Tunceli’den Edirne’ye, Mersin’e ve Hakkari’ye kadar her yere coşku vardı" diye konuştu.



CENGİZ DURMUŞ: DÜNYA TENİSİNDE İLK 100 İÇİNDEKİ 30 SPORCU TURNUVADA YER ALACAK



Turnuvada dünya tenisinde ilk 100 içinde yer alan 30 sporcunun yer alacağına dikkat çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Burası hikayenin başlayacağı yer. Dünya açısından çok önemli turnuvalardan birisini yapıyoruz burada. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisinde dünyanın en güzel tenis merkezlerinden birisinde sporcular tenis oynama şansı buluyor. Medvedev, Avustralya Açık’taki basın toplantısında, 14 yaşında Trabzon’da oynadığı maçı anlatmıştı. Tenisin herkes tarafından oynanabilmesi için bir strateji gerçekleştirdik. Dünyanın ilk 100’ü içindeki 30 sporcunun yarışacağı bir turnuva olacak. Bu tesisin temelinin atıldığı günden bugüne kadar hep yanımızda olan bakanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



ZEYNEP DEMİRKOL: TURNUVAYA SPONSOR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ



Tenise sporuna katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken TEB Marka ve İletişim Yönetimi İcra Direktörü Zeynep Demirkol ise "TEB olarak bu yıl da sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Spora katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar farklı organizasyonlarla desteğimizi sürdürdük. Bu turnuvanın ilgiyle takip edileceğine ve genç sporcular ilham vereceğine inanıyoruz. Sayın bakanımıza ve başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.