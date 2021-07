TEAM RAZER, NINJAS IN PYJAMAS ile anlaşma sağladı

Razer Esports EMEA Başkanı Yann Salsedo, “NIP ile olan ortaklık için gerçekten heyecanlıyım, bu beraberlik uzun süredir devam eden espor devlerinin bir araya gelmesini temsil ediyor” dedi. “Razer, rekabetçi oyunların “espor” olarak adlandırılmasından önce de orijinal espor sponsorlarından biriyken NIP, şanlı bir başarı geçmişine sahip en büyük ve en köklü espor organizasyonlarından biridir. Artık hayranlara daha fazla içerik ve yeni ürünler sunarak birlikte e-sporu yeni zirvelere taşıyabiliriz.” Dedi.

Team Razer'ın bir parçası olarak yeni espor ürünlerinin araştırma ve geliştirme aşamasında da NIP oyuncularıyla yakın iş birliği içinde çalışacak. NIP ile yapılacak saha testi ve onlardan alınacak geri bildirim yoluyla Razer, oyun performansının sınırlarını zorlayacak yeni birinci sınıf çevre birimleri geliştirecek.

Ninjas CEO'su Hicham Chahine, "Dünyanın en büyük espor takımlarından biri olan Ninjas in Pijamas, en üst düzeyde rekabet etmeye ve oyuncularımızın her birinin seçkin performansını oyuna her katıldıklarında sergilemeye çalışıyor" dedi. “Razer ile olan ortaklık, ekiplerimizin hedeflediğimiz her büyük kupayı kazanma azmini canlandırdı. Team Razer bayrağı altında rekabet etmekten heyecan duyuyoruz ve küresel erişimimizi genişletmek için benzer düşünen bir ortakla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.” Şeklinde düşüncesini belirtti.

NIP hayranları artık resmi lisanslı NIP tasarımlarıyla özel Razer Customs çevre birimleri ile takıma desteklerini gösterebilecekler. NIP markalı mouse ve mouse padler ile koleksiyonlarını genişletebilecekler.

Haziran ayında Razer ayrıca; milyonlarca oyuncusu bulunan Rainbow Six: Siege oyunu için hazırlanmış, renkleri oyunun temasına göre değiştirilmiş ve ikonik Six Siege logosu eklenmiş olan BlackShark V2 Pro – Six Siege Special Edition resmi espor kulaklığını tanıtmıştı. NIP Rainbow Six: Siege ekibi, Six Invitational 2021 şampiyonu olarak rekabet ederken bu kulaklıkla donatılacak.